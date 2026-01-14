Chavannes

Vannerie et décorations de fête

Marais de Chavannes Chavannes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Une animation de saison au cœur du marais de Chavannes, proposée par le CPIE Brenne Berry.

Les bords des chemins, les bois, sont autant de lieux qui regorgent de ressources végétales. Venez découvrir dès 14h, ces plantes à vannerie au coeur du Marais de Chavannes et vous initier en créant quelques décorations de fêtes au cours d’une balade. Inscription par téléphone. .

Marais de Chavannes Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

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English :

A seasonal activity at the heart of the Chavannes marsh, proposed by the CPIE Brenne Berry.

L’événement Vannerie et décorations de fête Chavannes a été mis à jour le 2026-01-14 par OT LIGNIERES