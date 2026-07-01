Chère Ijeawele, Manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie, La Manufacture, Avignon (salle intramuros), Avignon

Informations pratiques

Chère Ijeawele, Manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie 10 – 15 juillet La Manufacture, Avignon (salle intramuros) Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T23:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-15T23:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:59:00+02:00

Quelles valeurs féministes transmettre à sa fille ? Ludmilla Dabo fait une lecture musicale de la lettre envoyée par l’autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie à son amie.

En 2017, Chimamanda Ngozi Adichie rédige cette lettre à l’attention d’une amie d’enfance, nigériane comme elle, qui s’interrogeait sur les valeurs féministes transmettre à sa fille ?

9 ans plus tard et cette lettre n’a rien perdu de sa puissance d’évocation. Celle du rêve de voir l’émancipation du féminin poindre toujours face à toute injonction liée aux sentiments, au sexe, à l’identité et aux rôles de genre.

Après avoir été invitée à explorer ce texte à Avignon en 2023 dans le cadre des lectures de France Culture, Ludmilla Dabo le revisite dans une dimension musicale entre électro et free jazz où les musiciens Gilles Normand et Anthony Capelli, loin d’être de simples compagnons, apparaissent comme des contrepoints aux mots de l’autrice, tantôt en adéquation, tantôt en suspens, pour donner à sa langue une dimension à la fois poétique, engagée et réflexive entre douceur et véhémence.

La Manufacture, Avignon (salle intramuros) 2 rue des Écoles 84000 Avignon Avignon 84000 Saint-Jean Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « veronique.felenbok@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33661782416 »}]

Ludmilla Dabo theatre musique

@Kaloune