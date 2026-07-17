CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES
jeudi 10 septembre 2026 · Théâtre 100 Noms · NANTES
Informations pratiques
CHERS PARENTS 10 septembre 2026 – 30 janvier 2027 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique
15 € à 33 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:15:00+02:00 – 2026-09-10T22:15:00+02:00
Fin : 2027-01-30T21:15:00+01:00 – 2027-01-30T23:15:00+01:00
Une comédie satirique et grinçante de Emmanuel Patron & Armelle Patron
Après cinq années de succès retentissant à Paris et en tournée, la comédie confirme son statut d’incontournable et s’installe à Nantes dès le 10 septembre 2026 pour 70 représentations jusqu’au 30 janvier 2027.
Lorsque Jeanne et Vincent demandent à leurs enfants de les rejoindre d’urgence pour leur faire une importante annonce, Pierre, Jules et Louise accourent sur le champ, inquiets et craignant le pire. La nouvelle que leur annoncent leurs parents va faire voler en éclats la belle unité familiale.
Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles, 44200 NANTES NANTES 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://theatre100noms.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/721088-chers-parents »}] Pièces de théâtre accueillis dans une salle à l’italienne, entre velours rouge et ornements dorés.
Une comédie satirique et grinçante de Emmanuel Patron & Armelle Patron Après cinq années de succès retentissant à Paris et en tournée, la comédie confirme son statut d’incontournable et s’installe à…
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