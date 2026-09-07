Chés Kazooïeux en concert, Centre d’interprétation Vignacourt 14-18, Vignacourt

Informations pratiques

Chés Kazooïeux en concert Samedi 19 septembre, 19h00 Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Chés Kazooïeux – Concert gratuit

Une joyeuse chorale qui ne se prend pas au sérieux et qui donnera l’envie à tous de chanter ensemble sur les airs de Joe Dassin et Goldman.

Restauration et buvette sur place assurées par Le Monde d’Antoinette – Réservation au 06.73.69.55.49

Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 196 Rue d’Amour 80650 Vignacourt Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France 0673695549 https://www.vignacourt1418.com https://www.facebook.com/vignacourt1418 Valorisation de la collection photographique Louis et Antoinette Thuillier. Collection de photos de soldats et de civils durant la Première Guerre mondiale. Des places de parking sont disponibles dans la rue d’Amour

Chés Kazooïeux – Concert gratuit

© Vignacourt 14-18