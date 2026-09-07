Visites du Centre d’Interprétation, Centre d’interprétation Vignacourt 14-18, Vignacourt

Informations pratiques

Visites du Centre d’Interprétation 19 et 20 septembre Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 Somme

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Centre d’Interprétation et l’histoire de la collection photographique Louis et Antoinette Thuillier.

Visite libre du Centre d’Interprétation le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, de 10h00 à 18h00.

Visites guidées programmées :

– Samedi 19 septembre : 11h00 et 16h00 -> Sur réservation au 06.73.69.55.49

– Dimanche 20 septembre : 11h00 et 14h00 -> Sur réservation au 06.73.69.55.49

Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 196 Rue d’Amour 80650 Vignacourt Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France 0673695549 https://www.vignacourt1418.com https://www.facebook.com/vignacourt1418 [{« type »: « phone », « value »: « 0673695549 »}, {« type »: « email », « value »: « vignacourt1418@gmail.com »}] Valorisation de la collection photographique Louis et Antoinette Thuillier. Collection de photos de soldats et de civils durant la Première Guerre mondiale. Des places de parking sont disponibles dans la rue d’Amour

Venez découvrir le Centre d’Interprétation et l’histoire de la collection photographique Louis et Antoinette Thuillier.

© Vignacourt 14-18