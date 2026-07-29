CHEVAL EN FÊTE PARC DE L’ABBAYE-ÉCOLE Sorèze
samedi 1 août 2026 · PARC DE L'ABBAYE-ÉCOLE · Sorèze
Informations pratiques
Sorèze
CHEVAL EN FÊTE
PARC DE L’ABBAYE-ÉCOLE Allée Notre-Dame Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Venez partager un week-end autour du cheval dans un cadre d’exception !
Le week-end du 1er et 2 août 2026, Cheval en fête revient à l’Abbaye-école.
– Samedi 1er août uniquement pour les randonneurs (pas d’ouverture au public) randonnée équestre et pédestre dans la Montagne Noire au départ du Parc. Inscriptions obligatoires 30€ pour les cavaliers (parcours + repas); 18€ pour les accompagnants et marcheurs (repas).
Les chevaux ne sont pas fournis.
– Dimanche 2 août ouverture au public à partir de 9h
De 9h à 16h concours de modèles et allures*, chiens de troupeaux, agility avec le Club canin carcassonnais, travail du bois avec l’association ASTRE
De 10h à 15h concours officiel de maniabilité attelée* avec l’association Attelage pour tous
16h30 piste ouverte aux artistes équestres
17h30 spectacle équestre avec Fire Horse Show
Toute la journée exposition-vente de chevaux, balade à poneys, petit marché artisanal stands spécialisés équitation, etc.
A 12h, paëlla au tarif de 18€ par personne (plat, dessert, vin et café). Sur réservation sur Helloasso ou au U express de Sorèze.
Navette gratuite en calèche entre le parking de Berniquaut et le parc de l’abbaye, de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Entrée gratuite.
* Inscriptions aux concours et randonnées chevaux.soreze@gmail.com ou 06 87 68 60 90 .
PARC DE L’ABBAYE-ÉCOLE Allée Notre-Dame Sorèze 81540 Tarn Occitanie adfos.soreze81@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come spend a weekend centered around horses in an exceptional setting!
L’événement CHEVAL EN FÊTE Sorèze a été mis à jour le 2026-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Sorèze (Tarn)
- ATELIER PLAYMOBIL À LA CITÉ DE SORÈZE CITÉ DE SORÈZE Sorèze 29 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze 30 juillet 2026
- ATELIER PLAYMOBIL À LA CITÉ DE SORÈZE CITÉ DE SORÈZE Sorèze 30 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze 31 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze 1 août 2026