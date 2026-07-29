CHEVAL EN FÊTE PARC DE L’ABBAYE-ÉCOLE Sorèze

Informations pratiques

Sorèze

CHEVAL EN FÊTE

PARC DE L’ABBAYE-ÉCOLE Allée Notre-Dame Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Venez partager un week-end autour du cheval dans un cadre d’exception !

Le week-end du 1er et 2 août 2026, Cheval en fête revient à l’Abbaye-école.

– Samedi 1er août uniquement pour les randonneurs (pas d’ouverture au public) randonnée équestre et pédestre dans la Montagne Noire au départ du Parc. Inscriptions obligatoires 30€ pour les cavaliers (parcours + repas); 18€ pour les accompagnants et marcheurs (repas).

Les chevaux ne sont pas fournis.

– Dimanche 2 août ouverture au public à partir de 9h

De 9h à 16h concours de modèles et allures*, chiens de troupeaux, agility avec le Club canin carcassonnais, travail du bois avec l’association ASTRE

De 10h à 15h concours officiel de maniabilité attelée* avec l’association Attelage pour tous

16h30 piste ouverte aux artistes équestres

17h30 spectacle équestre avec Fire Horse Show

Toute la journée exposition-vente de chevaux, balade à poneys, petit marché artisanal stands spécialisés équitation, etc.

A 12h, paëlla au tarif de 18€ par personne (plat, dessert, vin et café). Sur réservation sur Helloasso ou au U express de Sorèze.

Navette gratuite en calèche entre le parking de Berniquaut et le parc de l’abbaye, de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Entrée gratuite.

* Inscriptions aux concours et randonnées chevaux.soreze@gmail.com ou 06 87 68 60 90 .

PARC DE L’ABBAYE-ÉCOLE Allée Notre-Dame Sorèze 81540 Tarn Occitanie adfos.soreze81@gmail.com

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English :

Come spend a weekend centered around horses in an exceptional setting!

L’événement CHEVAL EN FÊTE Sorèze a été mis à jour le 2026-07-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE