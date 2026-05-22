VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze
VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze vendredi 31 juillet 2026.
Sorèze
VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE
1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir l’histoire de la Cité !
A 14h15, visite guidée Les incontournables pour marcher dans les pas des anciens élèves de cette école à la renommée internationale, avant de partir à la rencontre du peintre-cartonnier Dom Robert. Ces œuvres célèbrent la nature, du croquis à la tapisserie.
Durée 1h30 Tarif 12€ 12 .
1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38
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English :
Come and discover the history of the Cité!
L’événement VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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