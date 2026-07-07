ECHAPPEE NOCTURNE RANDONNEE COMMENTEE JUSQU’A L’OPPIDUM DE BERNIQUAUT AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT Sorèze
mercredi 22 juillet 2026 · AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT · Sorèze
Informations pratiques
Sorèze
ECHAPPEE NOCTURNE RANDONNEE COMMENTEE JUSQU’A L’OPPIDUM DE BERNIQUAUT
AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze Tarn
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez la région depuis un magnifique point de vue
Découvrez Sorèze et Durfort vus d’en haut. Montez jusqu’à l’oppidum de Berniquaut au soleil couchant et pique-niquez au sommet en toute convivialité. Une boisson vous sera offerte par l’Agence d’Attractivité & Tourisme !
Départ du parking-aire de stationnement de Berniquaut
Durée 5 km 3h 360m D+
Tarif 2€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
5 personnes minimum, 30 maximum
Billetterie en ligne ou dans nos bureaux d’accueil 2 .
AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the region from a magnificent vantage point
L’événement ECHAPPEE NOCTURNE RANDONNEE COMMENTEE JUSQU’A L’OPPIDUM DE BERNIQUAUT Sorèze a été mis à jour le 2026-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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