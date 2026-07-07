UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sorèze

ECHAPPEE NOCTURNE RANDONNEE COMMENTEE JUSQU’A L’OPPIDUM DE BERNIQUAUT AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT Sorèze

mercredi 22 juillet 2026 · AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT · Sorèze

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT
Adresse
3 Avenue Elisa Lemonnier
Ville
81540 Sorèze
Département
Tarn
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Sorèze

ECHAPPEE NOCTURNE RANDONNEE COMMENTEE JUSQU’A L’OPPIDUM DE BERNIQUAUT

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze Tarn

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Découvrez la région depuis un magnifique point de vue
Découvrez Sorèze et Durfort vus d’en haut. Montez jusqu’à l’oppidum de Berniquaut au soleil couchant et pique-niquez au sommet en toute convivialité. Une boisson vous sera offerte par l’Agence d’Attractivité & Tourisme !

Départ du parking-aire de stationnement de Berniquaut

Durée 5 km 3h 360m D+

Tarif 2€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

5 personnes minimum, 30 maximum

Billetterie en ligne ou dans nos bureaux d’accueil 2  .

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 62 18 96 99  contact@auxsourcesducanaldumidi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the region from a magnificent vantage point

L’événement ECHAPPEE NOCTURNE RANDONNEE COMMENTEE JUSQU’A L’OPPIDUM DE BERNIQUAUT Sorèze a été mis à jour le 2026-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Sorèze (Tarn)