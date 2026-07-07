ECHAPPEE NOCTURNE RANDONNEE COMMENTEE JUSQU’A L’OPPIDUM DE BERNIQUAUT AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT Sorèze

Informations pratiques

Sorèze

ECHAPPEE NOCTURNE RANDONNEE COMMENTEE JUSQU’A L’OPPIDUM DE BERNIQUAUT

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze Tarn

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Découvrez la région depuis un magnifique point de vue

Découvrez Sorèze et Durfort vus d’en haut. Montez jusqu’à l’oppidum de Berniquaut au soleil couchant et pique-niquez au sommet en toute convivialité. Une boisson vous sera offerte par l’Agence d’Attractivité & Tourisme !

Départ du parking-aire de stationnement de Berniquaut

Durée 5 km 3h 360m D+

Tarif 2€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

5 personnes minimum, 30 maximum

Billetterie en ligne ou dans nos bureaux d’accueil 2 .

AIRE DE STATIONNEMENT DE BERNIQUAUT 3 Avenue Elisa Lemonnier Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 62 18 96 99 contact@auxsourcesducanaldumidi.com

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English :

Discover the region from a magnificent vantage point

L’événement ECHAPPEE NOCTURNE RANDONNEE COMMENTEE JUSQU’A L’OPPIDUM DE BERNIQUAUT Sorèze a été mis à jour le 2026-06-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE