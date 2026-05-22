Sorèze

VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE

1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez découvrir l’histoire de la Cité !

A 14h15, visite guidée Les incontournables pour marcher dans les pas des anciens élèves de cette école à la renommée internationale, avant de partir à la rencontre du peintre-cartonnier Dom Robert. Ces œuvres célèbrent la nature, du croquis à la tapisserie.

Durée 1h30 Tarif 12€ 12 .

1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38

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English :

Come and discover the history of the Cité!

L’événement VISITE GUIDÉE LES INCONTOURNABLES À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE