EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL Sorèze
EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL Sorèze mercredi 1 juillet 2026.
Sorèze
EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL
144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01 19:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Assistez à l’enregistrement en direct de cette émission
Au fil du canal du Midi, RCF Radio enregistre son émission L’eau, un trésor à préserver , en direct et en public, à la base de loisirs du lac de Saint Ferréol, le mercredi 1er juillet de 18h à 19h30.
L’enregistrement sera suivi d’un temps d’échange. .
144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie
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English :
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L’événement EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL Sorèze a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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