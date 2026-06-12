EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL Sorèze mercredi 1 juillet 2026.

Sorèze

EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL

144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 19:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Assistez à l’enregistrement en direct de cette émission

Au fil du canal du Midi, RCF Radio enregistre son émission L’eau, un trésor à préserver , en direct et en public, à la base de loisirs du lac de Saint Ferréol, le mercredi 1er juillet de 18h à 19h30.

L’enregistrement sera suivi d’un temps d’échange. .

144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie

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English :

Watch the live recording of this show

L’événement EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL Sorèze a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE