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EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL Sorèze

EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL Sorèze mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 144 Route de Carcassonne

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Sorèze

EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL

144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01 19:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Assistez à l’enregistrement en direct de cette émission
Au fil du canal du Midi, RCF Radio enregistre son émission L’eau, un trésor à préserver , en direct et en public, à la base de loisirs du lac de Saint Ferréol, le mercredi 1er juillet de 18h à 19h30.
L’enregistrement sera suivi d’un temps d’échange.   .

144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie  

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English :

Watch the live recording of this show

L’événement EMISSION DE RADIO EN DIRECT DE SAINT-FERREOL Sorèze a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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