FETE DES LUMIERES ET DE LA MUSIQUE Sorèze samedi 20 juin 2026.

Sorèze

FETE DES LUMIERES ET DE LA MUSIQUE

Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez vous émerveiller !

Fête des lumières de la Saint-Jean et fête de la musique regroupées

– 18h chants et musiques église, café des promenades, place Dom Devic

-22h30 regroupement devant l’église pour le début du show son et mise en lumière laser, avec présentation commentée en musique des cinq lieux remarquables choisis église, cour d’honneur de l’abbaye-école, clocher Saint-Martin, maison d’Hugues Aufray, façade de l’abbaye-école rue Saint-Martin, déambulation dans les rues en retraite avec flambeaux d’un point à l’autre.

Show de clôture laser à la cour des Rouges de l’abbaye-école avec rafraîchissement offert par la municipalité.

Organisation mairie de Sorèze. .

Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 40 30

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English :

Come and be amazed!

L’événement FETE DES LUMIERES ET DE LA MUSIQUE Sorèze a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE