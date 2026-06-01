FETE DES LUMIERES ET DE LA MUSIQUE Sorèze
FETE DES LUMIERES ET DE LA MUSIQUE Sorèze samedi 20 juin 2026.
Sorèze
FETE DES LUMIERES ET DE LA MUSIQUE
Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez vous émerveiller !
Fête des lumières de la Saint-Jean et fête de la musique regroupées
– 18h chants et musiques église, café des promenades, place Dom Devic
-22h30 regroupement devant l’église pour le début du show son et mise en lumière laser, avec présentation commentée en musique des cinq lieux remarquables choisis église, cour d’honneur de l’abbaye-école, clocher Saint-Martin, maison d’Hugues Aufray, façade de l’abbaye-école rue Saint-Martin, déambulation dans les rues en retraite avec flambeaux d’un point à l’autre.
Show de clôture laser à la cour des Rouges de l’abbaye-école avec rafraîchissement offert par la municipalité.
Organisation mairie de Sorèze. .
Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 40 30
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English :
Come and be amazed!
L’événement FETE DES LUMIERES ET DE LA MUSIQUE Sorèze a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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