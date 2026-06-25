Chevaleresses La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Chevaleresses

Du jeudi 3 au samedi 5 juin 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-03 20:00:00

fin : 2027-06-05

Date(s) :

2027-06-03

Un seule en scène saisissant, qui dévoile, mot à mot, une histoire de violence familiale et systémique.

Sur scène, une femme évoque des souvenirs d’enfance, des repas de famille, convoque des héroïnes légendaires du Moyen Âge les chevaleresses. En parallèle, au fil d’appels téléphoniques, nous découvrons son parcours judiciaire, son combat de femme adulte contre le silence. Les pièces de ce puzzle se recomposent alors sous nos yeux. Le crime se révèle. Ainsi que les lâchetés d’une société toute entière face à l’inceste.









Revisitant les éléments de sa vie à la lumière de l’imaginaire de l’enfance, Nolwenn Le Doth incarne avec un engagement total une quête personnelle et politique. Ce spectacle auto-fictionnel interroge, sans concession, au-delà du cercle familial, l’emprise du patriarcat et la culture du viol. Accompagnée par un ensemble de chanteuses, tel un choeur antique, l’autrice et comédienne nous montre le chemin vers la libération de la parole et la nécessité d’une prise de conscience collective.





Texte, mise en scène et interprétation Nolwenn Le Doth.



Les interprètes:



Chant Fiona Ait Bounou, Chiara Davis, Sybille Giard, Valérie Gonzalez, Holly Hinton-Smith, Léa Lachat en alternance avec Lilia Ruocco, Mathilde Merigot, Carole Winandy. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A single, gripping scene that reveals, word by word, a story of domestic and systemic violence.

L’événement Chevaleresses Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille