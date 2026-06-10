Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles Château de Châteauneuf Châteauneuf
Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles Château de Châteauneuf Châteauneuf mercredi 15 juillet 2026.
Châteauneuf
Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles
Château de Châteauneuf 3 Place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Venez vous initier en famille aux valeurs de la chevalerie!
Les familles sont toujours les bienvenues à Châteauneuf! Les mercredis d’été elles peuvent réaliser leur rêve de devenir chevaliers ou chevaleresses. Au programme: comment défendre un château, comment devenir chevalier… exercices pratiques et ludiques au programme ! Durée 1 h 30. À partir de 6 ans, réservation obligatoire. .
Château de Châteauneuf 3 Place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
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English : Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles
L’événement Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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