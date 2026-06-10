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Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles Château de Châteauneuf Châteauneuf

Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles Château de Châteauneuf Châteauneuf mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Château de Châteauneuf

Adresse : 3 Place aux Porcs

Ville : 21320 Châteauneuf

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châteauneuf

Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles

Château de Châteauneuf 3 Place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Venez vous initier en famille aux valeurs de la chevalerie!
Les familles sont toujours les bienvenues à Châteauneuf! Les mercredis d’été elles peuvent réaliser leur rêve de devenir chevaliers ou chevaleresses. Au programme: comment défendre un château, comment devenir chevalier… exercices pratiques et ludiques au programme ! Durée 1 h 30. À partir de 6 ans, réservation obligatoire.   .

Château de Châteauneuf 3 Place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89  chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

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English : Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles

L’événement Chevaliers et chevaleresses du mercredi Animations familles Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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