Les intermèdes du jeudi Ferronnerie d’art, Lame & Volute le château Châteauneuf jeudi 30 juillet 2026.

Châteauneuf

Les intermèdes du jeudi Ferronnerie d’art, Lame & Volute

le château 3 Place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20

Venez au château observer le travail de la forge avec la ferronnerie d’art Lame & Volute. Découvrez les techniques d’antan et la réalisation d’ouvrages comme à l’époque Médiévale. Brique à silex, clous forgés, pentures, gonds, crochets et tisonniers sont des objets qui ont permis de façonner le château, alors découvrez leurs secrets de fabrication ! Les jeudis 30 juillet et 20 août, de 14h à 17h. .

le château 3 Place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

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English : Les intermèdes du jeudi Ferronnerie d’art, Lame & Volute

L’événement Les intermèdes du jeudi Ferronnerie d’art, Lame & Volute Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)