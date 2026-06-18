Les intermèdes du jeudi Ferronnerie d’art, Lame & Volute le château Châteauneuf
Les intermèdes du jeudi Ferronnerie d’art, Lame & Volute le château Châteauneuf jeudi 30 juillet 2026.
Châteauneuf
Les intermèdes du jeudi Ferronnerie d’art, Lame & Volute
le château 3 Place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20
Venez au château observer le travail de la forge avec la ferronnerie d’art Lame & Volute. Découvrez les techniques d’antan et la réalisation d’ouvrages comme à l’époque Médiévale. Brique à silex, clous forgés, pentures, gonds, crochets et tisonniers sont des objets qui ont permis de façonner le château, alors découvrez leurs secrets de fabrication ! Les jeudis 30 juillet et 20 août, de 14h à 17h. .
le château 3 Place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les intermèdes du jeudi Ferronnerie d’art, Lame & Volute
L’événement Les intermèdes du jeudi Ferronnerie d’art, Lame & Volute Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Châteauneuf (Côte-d'Or)
- Festival de l’Engrenage Châteauneuf 26 juin 2026
- Tours et détours ! Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Châteauneuf Le château Châteauneuf 27 juin 2026
- Rencontre à Savourer au château de Châteauneuf visite du village avec Mathias Boudot Le château Châteauneuf 27 juin 2026
- Concerts de Clarinettes Châteauneuf 4 juillet 2026
- Atelier fabrique ta catapulte !- Châteauneuf Le château Châteauneuf 11 juillet 2026