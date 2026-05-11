Florilège médiéval. La geste de Claire et François. Châteauneuf
Florilège médiéval. La geste de Claire et François. Châteauneuf lundi 17 août 2026.
Châteauneuf
Florilège médiéval. La geste de Claire et François.
Eglise de Châteauneuf Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Ce Florilège Médiéval est une création de théâtre musical du Festival de Bourgogne du Sud, conçue et mise en scène par Martine Chifflot.
Il rappelle la geste franciscaine au cœur de lieux historiques du Charolais-Brionnais.
Il nous plonge dans les exploits de François d’Assise (+ en 1226) et de Claire, en cette date anniversaire.
Il révèle les hauts faits et les légendes de ces figures médiévales inoubliables pour animer les pierres vives des édifices romans.
La musique médiévale interprétée par Béatrice Berne accompagne les récits avec intensité et émotion. La musicienne utilise des instruments à vents et de synthèse pour nous transporter dans cette couleur du passé.
Les comédiens, Martine Chifflot et Thierry Lemoine, incarnent les protagonistes de cette geste mémorable.
Un voyage musical dans la geste franciscaine
Le public découvre l’histoire et la spiritualité du Moyen Âge en musique et en récit.
Un spectacle rythmé et coloré qui associe musique, patrimoine et récit historique en Bourgogne du Sud. .
Eglise de Châteauneuf Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 52 28 62 arcane17desarts@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Florilège médiéval. La geste de Claire et François.
L’événement Florilège médiéval. La geste de Claire et François. Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Châteauneuf (Saône-et-Loire)
- Vue des murs et des fossés, Château de Châteauneuf, Châteauneuf 5 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf 6 juin 2026
- Rencontre à Savourer un tapis précieux du 15e siècle, les carreaux de pavement du château de Châteauneuf, avec Magali Orgeur le Château Châteauneuf 13 juin 2026
- Des sols aux murs, entre fouilles et graffitis ! Les Journées européennes de l’archéologie le château Châteauneuf 13 juin 2026
- Marchons ensemble contre le cancer pédiatrique Châteauneuf 13 juin 2026