Châteauneuf

Florilège médiéval. La geste de Claire et François.

Eglise de Châteauneuf Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Ce Florilège Médiéval est une création de théâtre musical du Festival de Bourgogne du Sud, conçue et mise en scène par Martine Chifflot.

Il rappelle la geste franciscaine au cœur de lieux historiques du Charolais-Brionnais.

Il nous plonge dans les exploits de François d’Assise (+ en 1226) et de Claire, en cette date anniversaire.

Il révèle les hauts faits et les légendes de ces figures médiévales inoubliables pour animer les pierres vives des édifices romans.

La musique médiévale interprétée par Béatrice Berne accompagne les récits avec intensité et émotion. La musicienne utilise des instruments à vents et de synthèse pour nous transporter dans cette couleur du passé.

Les comédiens, Martine Chifflot et Thierry Lemoine, incarnent les protagonistes de cette geste mémorable.

Un voyage musical dans la geste franciscaine

Le public découvre l’histoire et la spiritualité du Moyen Âge en musique et en récit.

Un spectacle rythmé et coloré qui associe musique, patrimoine et récit historique en Bourgogne du Sud. .

Eglise de Châteauneuf Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 52 28 62 arcane17desarts@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Florilège médiéval. La geste de Claire et François.

L’événement Florilège médiéval. La geste de Claire et François. Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais