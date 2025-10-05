Rencontre à Savourer un tapis précieux du 15e siècle, les carreaux de pavement du château de Châteauneuf, avec Magali Orgeur le Château Châteauneuf

Châteauneuf

Rencontre à Savourer un tapis précieux du 15e siècle, les carreaux de pavement du château de Châteauneuf, avec Magali Orgeur

le Château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:45:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour les Journées Européennes de l’Archéologie, participez gratuitement le samedi 13 juin à 15h à une conférence avec Magali Orgeur, docteure en Histoire de l’Art et Archéologie Médiévale, spécialiste des carreaux de pavement. Découvrez les techniques de fabrication et l’histoire de ce sol emblématique du Moyen-Âge. Profitez ensuite d’un moment convivial pour déguster un café et des gourmandises venant de la Maison de Pays de Pouilly-en-Auxois. Animation gratuite, dans la limite des places disponibles, réservation obligatoire. .

le Château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

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English : Rencontre à Savourer un tapis précieux du 15e siècle, les carreaux de pavement du château de Châteauneuf, avec Magali Orgeur

L’événement Rencontre à Savourer un tapis précieux du 15e siècle, les carreaux de pavement du château de Châteauneuf, avec Magali Orgeur Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)