Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf
Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf samedi 6 juin 2026.
Châteauneuf
Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion des Rendez-Vous aux jardins venez visiter gratuitement les fossés du château, d’ordinaire inaccessibles au public. Vous pourrez admirer la vue sur les plaines, tout en découvrant le château sous un nouvel angle. Le potager, ou jardin d’inspiration médiévale, rassemble près de 90 espèces de plantes aromatiques et médicinales, oubliées ou que vous connaissez … mais aux propriétés insoupçonnées. Samedi 6 et dimanche 7 juin, venez prendre gratuitement votre billet à l’accueil. .
Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
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English : Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf
L’événement Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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