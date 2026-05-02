Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf

Châteauneuf

Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-Vous aux jardins venez visiter gratuitement les fossés du château, d’ordinaire inaccessibles au public. Vous pourrez admirer la vue sur les plaines, tout en découvrant le château sous un nouvel angle. Le potager, ou jardin d’inspiration médiévale, rassemble près de 90 espèces de plantes aromatiques et médicinales, oubliées ou que vous connaissez … mais aux propriétés insoupçonnées. Samedi 6 et dimanche 7 juin, venez prendre gratuitement votre billet à l’accueil. .

Le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr

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English : Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf

L’événement Rendez-vous aux Jardins 2026 au château de Châteauneuf Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)