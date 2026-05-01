Concert de Hans-Martin MULLER Châteauneuf
Concert de Hans-Martin MULLER Châteauneuf dimanche 31 mai 2026.
Châteauneuf
Concert de Hans-Martin MULLER
Eglise de Châteauneuf 71740 – Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Hans-Martin Müller s’intéresse depuis de nombreuses années aux transcriptions pour flûte des suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien BACH. L’excellente acoustique de l’église de Châteauneuf et notre engagement dans la réhabilitation de l’église l’ont convaincu d’offrir un concert aux amis de l’Eglise de Châteauneuf le 23 août de l’année dernière. Ce concert fut mémorable tant par la qualité du répertoire que la virtuosité de Hans-Martin- Muller réjouissant notre public.
Cette année, il nous offre un nouveau concert J.S BACH Fantasie No G.Ph TELEMAN …) .
Eglise de Châteauneuf 71740 – Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 52 22 24 amiseglisechateauneuf@gmail.com
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English : Concert de Hans-Martin MULLER
L’événement Concert de Hans-Martin MULLER Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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