Fête de l’association Châteauneuf
Fête de l’association Châteauneuf samedi 6 juin 2026.
Châteauneuf
Fête de l’association
Espace de Vie Sociale La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La Marmite vous invite à sa fête !
Rendez-vous le samedi 6 juin 2026 pour un après midi festif et convivial
Au programme
16h30 à la salle des fêtes de St Maurice Lès Châteauneuf
Gala de danse modern jazz adultes et enfants, théâtre et Marmit’song (chorale)
(Tarif libre)
Puis ouverture des portes de notre café associatif à 18h30 pour un diner sur réservation (poulet coco + dessert façon banana split) puis concert à 20h00
Avec le groupe “Cerceau”
(concert au chapeau)
Une soirée ouverte à tous·tes, au tarif libre pour le gala, et au chapeau pour le concert
Venez nombreux pour célébrer, danser, chanter et partager un beau moment ensemble ! .
Espace de Vie Sociale La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
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English : Fête de l’association
L’événement Fête de l’association Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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