Châteauneuf

Fête de l’association

Espace de Vie Sociale La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Marmite vous invite à sa fête !

Rendez-vous le samedi 6 juin 2026 pour un après midi festif et convivial

Au programme

16h30 à la salle des fêtes de St Maurice Lès Châteauneuf

Gala de danse modern jazz adultes et enfants, théâtre et Marmit’song (chorale)

(Tarif libre)

Puis ouverture des portes de notre café associatif à 18h30 pour un diner sur réservation (poulet coco + dessert façon banana split) puis concert à 20h00

Avec le groupe “Cerceau”

(concert au chapeau)

Une soirée ouverte à tous·tes, au tarif libre pour le gala, et au chapeau pour le concert

Venez nombreux pour célébrer, danser, chanter et partager un beau moment ensemble ! .

Espace de Vie Sociale La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

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English : Fête de l’association

L’événement Fête de l’association Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais