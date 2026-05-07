Des sols aux murs, entre fouilles et graffitis ! Les Journées européennes de l’archéologie le château Châteauneuf
Des sols aux murs, entre fouilles et graffitis ! Les Journées européennes de l’archéologie le château Châteauneuf samedi 13 juin 2026.
Châteauneuf
Des sols aux murs, entre fouilles et graffitis ! Les Journées européennes de l’archéologie
le château 3 place aux Porcs Châteauneuf Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:45:00
fin : 2026-06-14 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Pour les Journées européennes de l’archéologie, découvrez samedi 13 juin gratuitement les graffitis du château et leurs auteurs, témoins des siècles passés. À cette occasion, une conférence sera donnée à 15 h. par Magali Orgeur, docteure en histoire de l’Art et Archéologie Médiévale, spécialiste des carreaux de pavement. Dimanche 14 juin, lors d’un atelier en continu, transformez-vous en véritables archéologues et expérimentez la pratique des fouilles ! Évènements gratuits. .
le château 3 place aux Porcs Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 49 21 89 chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
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English : Des sols aux murs, entre fouilles et graffitis ! Les Journées européennes de l’archéologie
L’événement Des sols aux murs, entre fouilles et graffitis ! Les Journées européennes de l’archéologie Châteauneuf a été mis à jour le 2026-05-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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