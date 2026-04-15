Vue des murs et des fossés, Château de Châteauneuf, Châteauneuf

Vue des murs et des fossés 5 et 6 juin Château de Châteauneuf Côte-d’Or

Départs fréquents selon affluence. Sujet à la météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:45:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Un château et son paysage, vue sur les murs, vue depuis les fossés.

Le potager, ou jardin d’inspiration médiévale, du château de Châteauneuf rassemble près de 90 espèces de plantes aromatiques et médicinales. Découvrez leurs utilisations de jadis : teintures, soins, alimentation, esthétique, magie. Il est accessible toute l’année lors de votre visite libre du château, ou lors de visites guidées dédiées au potager.

Les fossés, d’ordinaire inaccessibles au public, vous seront exceptionnellement ouverts ce week-end. Toutes les 45 minutes, un guide vous accompagnera et vous fera découvrir le château de Châteauneuf avec un nouveau regard. Vous serez à la croisée des chemins, en hauteur face aux plaines qui se dévoileront à vous, mais écrasés par l’imposante domination du château et de ses murs.

(Attention, la durée des visites des fossés et leur fréquence pourront être ajustées selon la météo).

Château de Châteauneuf 3 Place aux Porcs, 21320 Châteauneuf, France Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380492189 https://chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu Le potager, ou jardin d’inspiration médiévale, rassemble près de 90 espèces de plantes aromatiques et médicinales. Découvrez leurs utilisations de jadis : teintures, soins, alimentation, esthétiques, magiques, etc. Et laissez-vous conter le voyage de ces plantes ! Depuis Paris ou Lyon : A6, sortie Pouilly-en-Auxois. Depuis Dijon : A38 sortie Sombernon, puis D977 bis.

Un château et son paysage, vue sur les murs, vue depuis les fossés.

© Thierry Kuntz – BFC