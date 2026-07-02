CHICO CHICO + Bárbara Tinoco, Alhambra, Genève

Informations pratiques

CHICO CHICO + Bárbara Tinoco Samedi 28 novembre, 20h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00

LUSOSONIC FESTIVAL

CHICO CHICO (BR) + BÁRBARA TINOCO (PT)

Adalu présente le LusoSonic Festival, un rendez-vous intimiste consacré aux musiques contemporaines du monde lusophone.

Cette édition met à l’honneur deux artistes majeurs de la nouvelle scène portugaise et brésilienne : Bárbara Tinoco et Chico Chico.

CHICO CHICO (BR)

Chico Chico est l’une des voix les plus prometteuses de la nouvelle scène brésilienne. Nommé aux Latin Grammy Awards pour A Cidade et Pomares, il a collaboré avec de grands noms de la musique brésilienne. Fils de Cássia Eller, il a développé un univers artistique unique.

À l’Alhambra, il présentera Let It Burn – Deixa Arder, un projet mêlant blues, folk, rythmes brésiliens et gospel dans une performance à la fois intime, intense et expressive.

En premiere partie :

BÁRBARA TINOCO (PT)

Révélée en 2018 par The Voice Portugal, Bárbara Tinoco est aujourd’hui l’une des artistes majeures de la pop portugaise.

Grâce à des succès comme Antes Dela Dizer Que Sim et aux albums Bárbara et Bichinho, elle a conquis le public par son authenticité, sa sensibilité et son humour. Récompensée à plusieurs reprises, elle est également devenue la plus jeune artiste portugaise à remplir la MEO Arena de Lisbonne.

Avec le soutien du Consulat général du Brésil à Genève et de l’Institut Guimarães Rosa.

Horaires (sous réserve de modifications) :

19h30 : ouverture des portes

20h00 : concert de Bárbara Tinoco

21h00 : concert de Chico Chico

Renseignements (organisateur) :

Mail : info@adalu.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/ch/a/67eeadcc8da8b76169a82ce3/e/69f1fd2e2839a2af30377df4 »}] [{« link »: « mailto:info@adalu.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Adalu présente : Chico Chico + Bárbara Tinoco en concert à l’Alhambra, le 28 novembre 2026

@Zabenzi