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CHICO CHICO + Bárbara Tinoco, Alhambra, Genève

samedi 28 novembre 2026 · Alhambra · Genève

CHICO CHICO + Bárbara Tinoco, Alhambra, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Alhambra
Adresse
Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Divers prix

CHICO CHICO + Bárbara Tinoco Samedi 28 novembre, 20h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00

LUSOSONIC FESTIVAL

CHICO CHICO (BR) + BÁRBARA TINOCO (PT)
Adalu présente le LusoSonic Festival, un rendez-vous intimiste consacré aux musiques contemporaines du monde lusophone.
Cette édition met à l’honneur deux artistes majeurs de la nouvelle scène portugaise et brésilienne : Bárbara Tinoco et Chico Chico.

CHICO CHICO (BR)
Chico Chico est l’une des voix les plus prometteuses de la nouvelle scène brésilienne. Nommé aux Latin Grammy Awards pour A Cidade et Pomares, il a collaboré avec de grands noms de la musique brésilienne. Fils de Cássia Eller, il a développé un univers artistique unique.
À l’Alhambra, il présentera Let It Burn – Deixa Arder, un projet mêlant blues, folk, rythmes brésiliens et gospel dans une performance à la fois intime, intense et expressive.

En premiere partie :
BÁRBARA TINOCO (PT)
Révélée en 2018 par The Voice Portugal, Bárbara Tinoco est aujourd’hui l’une des artistes majeures de la pop portugaise.
Grâce à des succès comme Antes Dela Dizer Que Sim et aux albums Bárbara et Bichinho, elle a conquis le public par son authenticité, sa sensibilité et son humour. Récompensée à plusieurs reprises, elle est également devenue la plus jeune artiste portugaise à remplir la MEO Arena de Lisbonne.

Avec le soutien du Consulat général du Brésil à Genève et de l’Institut Guimarães Rosa.

Horaires (sous réserve de modifications) :
19h30 : ouverture des portes
20h00 : concert de Bárbara Tinoco
21h00 : concert de Chico Chico

Renseignements (organisateur) :
Mail : info@adalu.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/ch/a/67eeadcc8da8b76169a82ce3/e/69f1fd2e2839a2af30377df4 »}] [{« link »: « mailto:info@adalu.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Adalu présente : Chico Chico + Bárbara Tinoco en concert à l’Alhambra, le 28 novembre 2026

@Zabenzi

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