Chill & Wine #2 Cochon à La broche DOMAINE ROZEL Valaurie
vendredi 31 juillet 2026 · DOMAINE ROZEL · Valaurie
Informations pratiques
Valaurie
Chill & Wine #2 Cochon à La broche
DOMAINE ROZEL 202 Route de Montélimar Valaurie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31 23:59:00
Date(s) :
2026-07-31
Rendez-vous au Domaine Rozel à Valaurie pour la 2ᵉ édition de Chill & Wine au Jardin ! Cochon à la broche sur réservation, vins du domaine, ambiance musicale et cadre champêtre. Entrée libre pour partager un verre entre amis ou en famille.
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DOMAINE ROZEL 202 Route de Montélimar Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 57 23 resa@domainerozel.fr
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English :
Join us at Domaine Rozel in Valaurie for the 2nd edition of “Chill & Wine au Jardin”! Spit-roasted pork (by reservation only), wines from the estate, live music, and a rustic setting. Free admission—come share a glass with friends or family.
L’événement Chill & Wine #2 Cochon à La broche Valaurie a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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