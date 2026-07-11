Commedia dell’arte Le Barbier de Séville Valaurie
mercredi 5 août 2026 · Valaurie
Informations pratiques
Valaurie
Commedia dell’arte Le Barbier de Séville
Place de l’église Valaurie Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
adhérent maison de la tour, enfant 6-13 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap (sur justificatifs)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Entre sérénades, complots, déguisements, coups de scène, pantalonnades et arlequinades, six comédiens vont rafraîchir les nuits torrides d’Espagne.
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Place de l’église Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com
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English :
Amid serenades, plots, disguises, dramatic twists, slapstick, and harlequinades, six actors will bring a breath of fresh air to Spain’s sweltering nights.
L’événement Commedia dell’arte Le Barbier de Séville Valaurie a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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