Informations pratiques

Valaurie

Commedia dell’arte Le Barbier de Séville

Place de l’église Valaurie Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

adhérent maison de la tour, enfant 6-13 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap (sur justificatifs)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Entre sérénades, complots, déguisements, coups de scène, pantalonnades et arlequinades, six comédiens vont rafraîchir les nuits torrides d’Espagne.

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Place de l’église Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com

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English :

Amid serenades, plots, disguises, dramatic twists, slapstick, and harlequinades, six actors will bring a breath of fresh air to Spain’s sweltering nights.

L’événement Commedia dell’arte Le Barbier de Séville Valaurie a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes