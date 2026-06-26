Chill & Wine – Valaurie
vendredi 3 juillet 2026 · Valaurie
Informations pratiques
Valaurie
Chill & Wine –
202 route de Montélimar Valaurie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le Domaine Rozel inaugure son jardin ! Une soirée d’été entre vins du domaine, cocktails, brasero, musique live et convivialité. Venez célébrer avec nous ce nouvel espace de partage en Drôme provençale.
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202 route de Montélimar Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 57 23 resa@domainerozel.fr
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English :
Domaine Rozel is inaugurating its garden! An evening of relaxation featuring the estate’s wines, cocktails, a fire pit, live music, and good company. Come celebrate with us this new gathering space in the Drôme Provençale.
L’événement Chill & Wine – Valaurie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes