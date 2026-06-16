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Exposition de David Simonetta MEDICINE SHOW Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie

Exposition de David Simonetta MEDICINE SHOW Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Tour Centre d'Art Contemporain

Adresse : 1 rue des écoles

Ville : 26230 Valaurie

Département : Drôme

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Valaurie

Exposition de David Simonetta MEDICINE SHOW

Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Vernissage vendredi 3 juillet à 18h00
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Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29  contact@maison-de-la-tour.fr

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English :

Opening reception on Friday, July 3, at 6:00 p.m.

L’événement Exposition de David Simonetta MEDICINE SHOW Valaurie a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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