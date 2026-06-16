Exposition de David Simonetta MEDICINE SHOW Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie
Exposition de David Simonetta MEDICINE SHOW Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie vendredi 3 juillet 2026.
Valaurie
Exposition de David Simonetta MEDICINE SHOW
Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Vernissage vendredi 3 juillet à 18h00
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Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-la-tour.fr
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English :
Opening reception on Friday, July 3, at 6:00 p.m.
L’événement Exposition de David Simonetta MEDICINE SHOW Valaurie a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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