FETE DE LA MUSIQUE Place du Puits Valaurie

Valaurie

FETE DE LA MUSIQUE

Place du Puits Place du Puits (centre du village) Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique avec la DJ Chanteuse CELINE.

Une restauration sur place (couscous ou poke bowl végétarien ou crevettes) à réserver au 06 61 50 41 73 préparée par GASTRON’HOME (13 €). Le dessert est assuré par La Pause (2€). Buvette.

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Place du Puits Place du Puits (centre du village) Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 01 64 lapausedevalaurie@gmail.com

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English :

Fête de la musique with DJ singer CELINE.

On-site catering (couscous or vegetarian poke bowl or shrimps) to be booked on 06 61 50 41 73 prepared by GASTRON’HOME (13 ?). Dessert provided by La Pause (2?). Refreshment bar.

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Valaurie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes