Le Rallye de la Gastronomie – Domaine Eyguebelle, Domaine Eyguebelle, Valaurie

Le Rallye de la Gastronomie – Domaine Eyguebelle Samedi 6 juin, 09h00 Domaine Eyguebelle Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Au volant de votre véhicule, vous partez sur les routes du territoire, découvrez les magnifiques paysages de Drôme et d’Ardèche, rencontrez les producteurs locaux, dégustez, partagez.

A 9h, les participants sont attendus sur leur première étape. C’est parti pour une journée palpitante à la découverte des saveurs de la région. 5 visites gastronomiques s’échelonnent sur la journée : à 9h, 10h45, 13h30, 15h15 et 17h. Sur chaque site-étape, les équipages profitent de 45 minutes passionnantes d’échanges avec les producteurs, de visites et bien sûr, de dégustations !

Entre chaque étape, retour en voiture pour rejoindre le prochain site gastronomique ! Le Rallye n’est néanmoins pas une course. Les parcours sont pensés spécialement pour garantir des timings adaptés entre chaque étape. Toute la journée, l’aventure est rythmée par des énigmes, permettant de résoudre un mystère haletant et de prétendre à la victoire finale. A la clé, de nombreux produits de nos entreprises partenaires, à déguster entre amis ou en famille !

Après les visites, il est temps de se rassembler à partir de 18h sur le Champ de Mars à Valence pour l’aboutissement de l’expérience Rallye. Sur le Rassemblement Final, un DJ, des food-trucks gastronomiques et un écran géant sont là pour vous faire vivre d’ultimes moments de convivialité et de plaisir.

A découvrir le 6 juin :

C’est au cœur de la Drôme Provençale, dans le sud de la France qu’Eyguebelle perpétue un savoir-faire monastique. Riche de son passé, Eyguebelle cultive un ancrage régional et partage les valeurs propres à l’art de vivre du sud de la France. Venez découvrir le Domaine Eyguebelle à Valaurie en Drôme Provençale, entre vergers et champs de lavande dans un parcours de visite ludique (vidéos, jeux sensorielles) avec vue sur les ateliers de production : de la fabrication des sirops, à la mise en bouteille vous saurez tout sur l’univers du sirops. A la fin de la visite, notre équipe vous fera déguster nos best-sellers ainsi que nos nouveautés dans notre espace dégustation.

http://www.eyguebelle.com/

Domaine Eyguebelle 3 chemin de la Méjeonne 26230 Valaurie Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.rallyedelagastronomie.fr/inscription-et-billetterie.html »}] [{« link »: « http://www.eyguebelle.com/ »}]

Un Rallye se déroulant sur une journée et vous emmenant au plus proche des entreprises gastronomiques de la région rallye gastronomie

DR