Duo Minuit, live jazz Valaurie
Duo Minuit, live jazz Valaurie dimanche 31 mai 2026.
Valaurie
Duo Minuit, live jazz
jardins de la mairie place Alain Blanc Valaurie Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Charlotte de Montcassin et Vincent Paci explorent un répertoire s’articulant autour de standards de Jazz dans lesquels ils expérimentent des collages du répertoire classique et revisitent certaines pièces maîtresses de la mélodie française.
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jardins de la mairie place Alain Blanc Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
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English :
Charlotte de Montcassin and Vincent Paci explore a repertoire built around jazz standards, in which they experiment with collages of the classical repertoire and revisit certain masterpieces of French melody.
L’événement Duo Minuit, live jazz Valaurie a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes