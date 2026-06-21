Chimène Badi Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac samedi 26 février 2028.

La Baule-Escoublac

Chimène Badi

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-02-26 20:00:00

fin : 2028-02-26 22:00:00

Date(s) :

2028-02-26

ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS PRESENTE

CHIMENE BADI ORIGINE(S) TOUR

25 ans de carrière, une voix unique, une émotion intacte.

À partir de l’automne 2027, Chimène Badi vous donne rendez-vous avec Origine(s) Tour , un spectacle événement retraçant son incroyable parcours.

De ses plus grands succès aux chansons qui ont marqué sa vie, Chimène partage avec le public l’histoire d’une artiste authentique à la voix hors du commun.

Un voyage musical intense, entre souvenirs, émotions et reprises emblématiques.

Tarifs

Carré Or 59€

Catégorie 1 49€

Catégorie 2 44€

Strapontin 39€

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez le service billetterie au 02 40 25 09 55 ou par mail billetterie@kproduction.fr .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

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English :

L’événement Chimène Badi La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44