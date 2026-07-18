Concert Vivaldi, les quatre saisons Église Notre-Dame-de-Lourdes La Baule-Escoublac
jeudi 6 août 2026 · Église Notre-Dame-de-Lourdes · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Concert Vivaldi, les quatre saisons
Église Notre-Dame-de-Lourdes 2 avenue des alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 21:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Un moment de pure émotion au cœur des églises…Dans le cadre intime et spirituel des églises, l’Orchestre Classik Ensemble vous invite à un voyage musical exceptionnel. Sous l’archet inspiré de David Braccini, violon solo et membre de l’Orchestre de Paris, et de Cyrille Lacrouts, violoncelle supersoliste de l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, redécouvrez les chefs-d’œuvre intemporels de la musique classique. Des Quatre Saisons de Vivaldi à la lumineuse Petite musique de nuit de Mozart, de la bouleversante Méditation de Thaïs de Massenet aux rythmes enivrants de la Czardas de Monti, chaque note résonnera avec intensité sous les voûtes séculaires. Un concert tout en virtuosité et en émotion, dans un lieu chargé d’histoire et de beauté — une expérience musicale à ne pas manquer.
A. VIVALDI LES QUATRE SAISONS
W.A. Mozart Petite musique de nuit (extraits)
J. Massenet Méditation de Thaïs
V. Monti Czardas
ORCHESTRE CLASSIK ENSEMBLE
David Braccini,(Membre de l’orchestre de Paris)
Violon solo & direction
Réservation à l’office de tourisme Intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande. .
Église Notre-Dame-de-Lourdes 2 avenue des alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 30 65 65
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English :
L’événement Concert Vivaldi, les quatre saisons La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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