Chimene Badi Origine(s) Tour Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Chimene Badi Origine(s) Tour

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-20 20:30:00

fin : 2027-11-20

Date(s) :

2027-11-20

25 ans de carrière, une voix unique, une émotion intacte.

À partir de l’automne 2027, Chimène Badi vous donne rendez-vous avec Origine(s) Tour , un spectacle événement retraçant son incroyable parcours.

De ses plus grands succès aux chansons qui ont marqué sa vie, Chimène partage avec le public l’histoire d’une artiste authentique à la voix hors du commun.

Un voyage musical intense, entre souvenirs, émotions et reprises emblématiques.

En tournée et au Casino de Paris le 17 décembre 2027 .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Chimene Badi Origine(s) Tour

L’événement Chimene Badi Origine(s) Tour Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz