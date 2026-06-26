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Chimene Badi Origine(s) Tour Gare du Midi Biarritz

Chimene Badi Origine(s) Tour Gare du Midi Biarritz

Chimene Badi Origine(s) Tour Gare du Midi Biarritz samedi 20 novembre 2027.

Lieu
Gare du Midi
Adresse
23 Avenue du Maréchal Foch
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 20 novembre 2027
Fin
samedi 20 novembre 2027
Heure de début
20:30:00
Tarif

Biarritz

Chimene Badi Origine(s) Tour

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-20 20:30:00
fin : 2027-11-20

Date(s) :
2027-11-20

25 ans de carrière, une voix unique, une émotion intacte.

À partir de l’automne 2027, Chimène Badi vous donne rendez-vous avec Origine(s) Tour , un spectacle événement retraçant son incroyable parcours.

De ses plus grands succès aux chansons qui ont marqué sa vie, Chimène partage avec le public l’histoire d’une artiste authentique à la voix hors du commun.

Un voyage musical intense, entre souvenirs, émotions et reprises emblématiques.

En tournée et au Casino de Paris le 17 décembre 2027   .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66 

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English : Chimene Badi Origine(s) Tour

L’événement Chimene Badi Origine(s) Tour Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz

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