Chloroph’îles, la passion des plantes Station Nuage (Ile Forget) Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 10:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Le week-end du 25 et 26 avril, c’est le retour de Chloroph’îles, la grande manifestation de la nature et du développement durable qui réunit chaque année environ 6000 visiteurs, passionnés de jardin, familles et autres curieux de passage sur les îles. Une 18e édition sur le thème de la terre.Samedi 25 et dimanche 26 avril, l’île Forget accueille une quarantaine d’exposants venus proposer à la vente une grande variété de végétaux (plants potagers, aromatiques, plantes ornementales, arbustes, vivaces…), décoration, produits alimentaires ou cosmétiques naturels. Le public pourra aussi compter sur ces professionnels pour lui livrer des conseils et astuces afin de jardiner au naturel et préserver l’environnement.Pour cette 18e édition, le thème choisi est “La terre”. De nombreux acteurs présenteront de manière pédagogique ce symbole du jardin grâce à des rencontres, ateliers ou autres balades sur le sujet, ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur ce fascinant élément de la nature. Un évènement labellisé Éco-engagéOrganisé par la Ville de Saint-Sébastien, Chloroph’îles a été labellisé en 2022 comme “éco-engagé” par le REEVE (Réseau éco-événement). En plus des nombreuses animations proposées, l’évènement vise aussi à sensibiliser aux pratiques écoresponsables. DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLEUne multitude d’animations sont au programme, animées par la Ville ou des partenaires locaux : escape game “ la boîte à risques ” par Écopôle, atelier “ à vous de jouer les naturalistes ” par Terra herba, rempotage par le service Espaces Publics, fresque participative autour de la BD avec la Médiathèque…ACTIVITÉS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUESDécouvrez les richesses de la nature grâce au laboratoire itinérant du Professeur Taupe, initiez-vous à la lutte contre le moustique tigre et testez des parcours d’orientation autour des animaux ou de l’environnement des îles (en accès libre depuis le Point Info).EXPOSITIONSAvec Écopôle, profitez d’une exposition sur les continuités écologiques, partez à la découverte du maraîchage avec les Amis de Saint-Sébastien et des cyanotypes avec la Médiathèque.MINI-FERMEVenez observer les animaux de Ma petite ferme chez vous (chèvres, lapins, moutons…), vous pourrez même en caresser certains !JARDIN ET BIODIVERSITÉInitiez-vous au jardinage au naturel, au compostage et à l’apiculture sur les stands de nos partenaires.BALADESPartez en balade avec Ecopôle pour tout connaître des rives de la Loire ou encore des arbres des îles sur le sentier Rando’Clim. Avec les Jardins Familiaux, découvrez les plantes sauvages comestibles et avec le Museum de Nantes, venez en apprendre plus sur les abeilles sauvages. Embarquez également dans des transports doux originaux (woodybus, cyclopousse, tandem et vélobus) entre le stade René Massé et l’île Forget. INFOS PRATIQUESHoraires : 10 h – 18 h 30 / Entrée et animations gratuites / À proximité de la Station Nuage, île Forget (accès par le boulevard des Pas Enchantés)Buvette par les Jardins familiaux, restauration par Station Nuage et le foodtruck Messieurs Dam’s.Astuce zéro déchet : apportez vos couverts et contenants !Retrouvez tout le programme détaillé des animations sur saintsebastien.fr

Station Nuage (Ile Forget) Saint-Sébastien-sur-Loire 44230



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