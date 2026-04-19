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Le soleil rayonne à la Beaujoire avec un projet de panneaux solaires sur le parking – Réunion de présentation Maison des Associations René Couillaud Saint-Sébastien-sur-Loire

Le soleil rayonne à la Beaujoire avec un projet de panneaux solaires sur le parking – Réunion de présentation Maison des Associations René Couillaud Saint-Sébastien-sur-Loire

Le soleil rayonne à la Beaujoire avec un projet de panneaux solaires sur le parking – Réunion de présentation Maison des Associations René Couillaud Saint-Sébastien-sur-Loire lundi 27 avril 2026.

Lieu : Maison des Associations René Couillaud

Adresse : Rue des Becques

Ville : 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 19:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-27 19:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Projet d’investissement solaire citoyen à La Beaujoire Être partie-prenante en devenant actionnaire à partir de 109 €, voilà qui est intéressant !Venez vous informer et échanger avec les acteurs du projet ! Plus d’infos sur le projet : https://cowatt.fr/projet/beaujoire-megawatt/

Maison des Associations René Couillaud Saint-Sébastien-sur-Loire 44230
02 40 80 57 71


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