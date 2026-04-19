Le soleil rayonne à la Beaujoire avec un projet de panneaux solaires sur le parking – Réunion de présentation Maison des Associations René Couillaud Saint-Sébastien-sur-Loire
Le soleil rayonne à la Beaujoire avec un projet de panneaux solaires sur le parking – Réunion de présentation Maison des Associations René Couillaud Saint-Sébastien-sur-Loire lundi 27 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-27 19:30 –
Gratuit : oui Tout public
Projet d’investissement solaire citoyen à La Beaujoire Être partie-prenante en devenant actionnaire à partir de 109 €, voilà qui est intéressant !Venez vous informer et échanger avec les acteurs du projet ! Plus d’infos sur le projet : https://cowatt.fr/projet/beaujoire-megawatt/
Maison des Associations René Couillaud Saint-Sébastien-sur-Loire 44230
02 40 80 57 71
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