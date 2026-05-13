CHLRDCN : TROP BEAU POUR Y VOIR La Paillette Rennes
CHLRDCN : TROP BEAU POUR Y VOIR La Paillette Rennes dimanche 7 juin 2026.
CHLRDCN : TROP BEAU POUR Y VOIR La Paillette Rennes Dimanche 7 juin, 16h30 Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Après la mort de son oncle Josuah, Zoé revient en Guadeloupe soutenir sa famille qui a travaillé toute sa vie dans les plantations de bananes et a été empoisonnée par la chlordécone.
Après la mort de son oncle Josuah, Zoé revient en Guadeloupe soutenir sa famille qui a travaillé toute sa vie dans les plantations de bananes et a été empoisonnée par la chlordécone. Dans ce thrilleur écologique qui dénonce ce scandale sanitaire, se croisent humour, politique, fiction et réalité à travers différentes époques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-07T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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