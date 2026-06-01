CHLRDCN : TROP BEAU POUR Y VOIR, La Paillette, Rennes

CHLRDCN : TROP BEAU POUR Y VOIR Dimanche 7 juin, 16h30 La Paillette Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Après la mort de son oncle Josuah, Zoé revient en Guadeloupe soutenir sa famille qui a travaillé toute sa vie dans les plantations de bananes et a été empoisonnée par la chlordécone. Dans ce thrilleur écologique qui dénonce ce scandale sanitaire, se croisent humour, politique, fiction et réalité à travers différentes époques.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]

Après la mort de son oncle Josuah, Zoé revient en Guadeloupe soutenir sa famille qui a travaillé toute sa vie dans les plantations de bananes et a été empoisonnée par la chlordécone. outre-mer spectacle

DR