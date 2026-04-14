Chocolaterie Max Vauche, Chocolaterie Max Vauché, Bracieux

Chocolaterie Max Vauche 5 et 6 juin Chocolaterie Max Vauché Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

C’est à Bracieux que Max Vauché, maître chocolatier vous fera découvrir « tout l’univers du chocolat », ses origines, sa culture et les diverses phases de sa transformation.

Tarif adulte : 4,50€ par personne

Tarif enfant : Enfants de 5 à 12 ans : 3,60€

Tarif enfant : Gratuit pour les – de 5 ans

Chocolaterie Max Vauché 22 Les Jardins du Moulin 41250 Bracieux Bracieux 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 46 07 96 »}]

Une visite conçue pour tous les amoureux du chocolat

DR