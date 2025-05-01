Chocottes et chamallows – spectacle pour enfants spécial Halloween À LA FOLIE THEATRE PARIS 11

C’est la pleine lune ! Au camp des louveteaux-garous la grande veillée

spéciale « chocottes » se prépare. Pour cette grande

soirée, la Cheffe Clark a tout prévu pour faire trembler les petits scouts

autour du feu : chamallows grillés, chansons, histoires… Mais c’était sans

compter sur Kevin, le jeune assistant qui n’aime pas du tout Halloween et

préfère rigoler plutôt que frissonner ! À travers l’univers de la veillée, « Chocottes et Chamallows » montre que tout le monde peut avoir peur de

quelque chose et qu’exprimer cette émotion permet de la dépasser.

Ce soir, c’est la veillée spéciale « Halloween » au campement ! Entre rires et chansons, petits et grands partagent leurs peurs et les dépassent !

Du lundi 19 octobre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 11h20

Du mercredi 26 août 2026 au dimanche 18 octobre 2026 :

mercredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 16h50

payant

Tarifs :

Adulte : 16€

Enfant : 12€

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T19:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T12:20:00+01:00

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À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://folietheatre.com/ +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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