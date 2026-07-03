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Eveil théâtral 4-5 ans Théâtre Pandore Bastille PARIS 11

samedi 12 septembre 2026 · Théâtre Pandore Bastille · PARIS 11

Eveil théâtral 4-5 ans Théâtre Pandore Bastille PARIS 11

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
jeudi 1 juillet 2027
Lieu
Théâtre Pandore Bastille
Adresse
30 rue Keller, 75011 Paris
Ville
75011 PARIS 11
Département
Paris
Tarif
<p>https://compagniemaya.com/ateliers-theatre-improvisation-enfants/</p>

Les ateliers, dispensés dans un vrai théâtre, sont basés sur un échauffement physique, vocal, articulatoire et aident à développer l’imagination, la mémorisation, la concentration et sa place dans un groupe, le tout sous forme ludique, puisque le théâtre, c’est jouer !

1er cours d’essai gratuit !*

Mercredi

Éveil théâtral
14h-15h
4-5 ans

Samedi

Éveil théâtral
9h45-10h45
4-5 ans

Formation annuelle au Théâtre et à l’Improvisation à Paris

Partager les joies d’une aventure de groupe, découvrir que la scène est un lieu où l’on apprend le partage de la parole, de l’espace, des émotions, s’exercer à la liberté d’expression dans un cadre exigeant, prendre sa place sur scène et savoir la laisser à « l’autre », telles sont les valeurs qu’une troupe communique à son public avec énergie et enthousiasme ; c’est ce que nous transmettons aux élèves.
Du samedi 12 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
payant

Ateliers Théâtre Enfants à Paris

Public tout-petits et enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Théâtre Pandore Bastille 30 rue Keller, 75011 Paris  75011 PARIS 11
https://compagniemaya.com/ateliers-theatre-improvisation-enfants/ +33612966598 contact@compagniemaya.com


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