Eveil théâtral 4-5 ans Théâtre Pandore Bastille PARIS 11

Informations pratiques

Les ateliers, dispensés dans un vrai théâtre, sont basés sur un échauffement physique, vocal, articulatoire et aident à développer l’imagination, la mémorisation, la concentration et sa place dans un groupe, le tout sous forme ludique, puisque le théâtre, c’est jouer !

1er cours d’essai gratuit !*

Mercredi

Éveil théâtral

14h-15h

4-5 ans

Samedi

Éveil théâtral

9h45-10h45

4-5 ans

Formation annuelle au Théâtre et à l’Improvisation à Paris



Partager les joies d’une aventure de groupe, découvrir que la scène est un lieu où l’on apprend le partage de la parole, de l’espace, des émotions, s’exercer à la liberté d’expression dans un cadre exigeant, prendre sa place sur scène et savoir la laisser à « l’autre », telles sont les valeurs qu’une troupe communique à son public avec énergie et enthousiasme ; c’est ce que nous transmettons aux élèves.

Du samedi 12 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

payant

Public tout-petits et enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre Pandore Bastille 30 rue Keller, 75011 Paris 75011 PARIS 11

https://compagniemaya.com/ateliers-theatre-improvisation-enfants/ +33612966598 contact@compagniemaya.com



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