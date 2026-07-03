Eveil théâtral 4-5 ans Théâtre Pandore Bastille PARIS 11
samedi 12 septembre 2026 · Théâtre Pandore Bastille · PARIS 11
Informations pratiques
Les ateliers, dispensés dans un vrai théâtre, sont basés sur un échauffement physique, vocal, articulatoire et aident à développer l’imagination, la mémorisation, la concentration et sa place dans un groupe, le tout sous forme ludique, puisque le théâtre, c’est jouer !
1er cours d’essai gratuit !*
Mercredi
Éveil théâtral
14h-15h
4-5 ans
Samedi
Éveil théâtral
9h45-10h45
4-5 ans
Formation annuelle au Théâtre et à l’Improvisation à Paris
Partager les joies d’une aventure de groupe, découvrir que la scène est un lieu où l’on apprend le partage de la parole, de l’espace, des émotions, s’exercer à la liberté d’expression dans un cadre exigeant, prendre sa place sur scène et savoir la laisser à « l’autre », telles sont les valeurs qu’une troupe communique à son public avec énergie et enthousiasme ; c’est ce que nous transmettons aux élèves.
Du samedi 12 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
payant
Public tout-petits et enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre Pandore Bastille 30 rue Keller, 75011 Paris 75011 PARIS 11
https://compagniemaya.com/ateliers-theatre-improvisation-enfants/ +33612966598 contact@compagniemaya.com
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