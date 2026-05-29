Chœur Ecossais de Glasgow & Grand Orgue Couvent de l’Annonciation Paris
Chœur Ecossais de Glasgow & Grand Orgue Couvent de l’Annonciation Paris vendredi 19 juin 2026.
Chœur Ecossais de Glasgow & Grand Orgue
Musique chorale célébrant le solstice d’été
à travers l’histoire et les traditions écossaises, britanniques et françaises
University of Glasgow Chapel Choir, ensemble vocal de 35 choristes Écossais, qui dans le cadre d’une tournée au Festival des Abbayes dans les Landes, fait un court passage à Paris le Vendredi 19 Juin 2026, pour un unique concert parisien !
Le Couvent de l’Annonciation est heureux, d’accueillir ce formidable choeur écossais pour leur unique concert parisien, avec un magnifique programme rare des traditions écossaises, britanniques … Une musique méconnue à Découvrir absolument !
Musique chorale célébrant le solstice d’été à travers l’histoire et les traditions écossaises, britanniques et françaises.
Le vendredi 19 juin 2026
de 17h00 à 18h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T17:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00
Couvent de l’Annonciation 222, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Afficher la carte du lieu Couvent de l’Annonciation et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 29 mai 2026
- Journées d’amitié de saint Sulpice grande braderie et brocante Espace saint sulpice Paris 29 mai 2026
- Exposition dessin & peinture « La couleur et le geste » Galerie du Luxembourg à la Mairie du 6e arrondissement Paris 29 mai 2026
- Paris Gallery Weekend 2026 29 mai 2026
- Entre Surface 29 mai 2026