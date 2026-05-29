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Chœur Ecossais de Glasgow & Grand Orgue Couvent de l’Annonciation Paris

Chœur Ecossais de Glasgow & Grand Orgue Couvent de l’Annonciation Paris

Chœur Ecossais de Glasgow & Grand Orgue Couvent de l’Annonciation Paris vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Couvent de l'Annonciation

Adresse : 222, rue du Faubourg Saint-Honoré

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : <p>Don conseillé : 8 euros.</p>

Chœur Ecossais de Glasgow & Grand Orgue

Musique chorale célébrant le solstice d’été

à travers l’histoire et les traditions écossaises, britanniques et françaises

University of Glasgow Chapel Choir, ensemble vocal de 35 choristes Écossais, qui dans le cadre d’une tournée au Festival des Abbayes dans les Landes, fait un court passage à Paris le Vendredi 19 Juin 2026, pour un unique concert parisien !

Le Couvent de l’Annonciation est heureux, d’accueillir ce formidable choeur écossais pour leur unique concert parisien, avec un magnifique programme rare des traditions écossaises, britanniques … Une musique méconnue à Découvrir absolument !

Musique chorale célébrant le solstice d’été à travers l’histoire et les traditions écossaises, britanniques et françaises.
Le vendredi 19 juin 2026
de 17h00 à 18h00
payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T17:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00

Couvent de l’Annonciation 222, rue du Faubourg Saint-Honoré  75008 Paris


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