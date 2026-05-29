Chœur Ecossais de Glasgow & Grand Orgue Couvent de l’Annonciation Paris

Chœur Ecossais de Glasgow & Grand Orgue

Musique chorale célébrant le solstice d’été

à travers l’histoire et les traditions écossaises, britanniques et françaises

University of Glasgow Chapel Choir, ensemble vocal de 35 choristes Écossais, qui dans le cadre d’une tournée au Festival des Abbayes dans les Landes, fait un court passage à Paris le Vendredi 19 Juin 2026, pour un unique concert parisien !

Le Couvent de l’Annonciation est heureux, d’accueillir ce formidable choeur écossais pour leur unique concert parisien, avec un magnifique programme rare des traditions écossaises, britanniques … Une musique méconnue à Découvrir absolument !

Musique chorale célébrant le solstice d’été à travers l’histoire et les traditions écossaises, britanniques et françaises.

Le vendredi 19 juin 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T17:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00

Couvent de l’Annonciation 222, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris



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