L’Espace entre nous Le BAL Paris

Rencontre fugitive, rencontre préméditée : de la saisie sur le vif à la mise en scène collaborative, l’exposition interroge la relation qui se noue, au moment de la prise de vue, entre le photographe et son sujet. Que révèle l’image de la position respective de ces deux corps ? De leur complicité, de leur face-à face, du pacte silencieux scellé par le regard de l’un sur l’apparence de l’autre ?

L’exposition met en valeur des oeuvres iconiques et d’autres moins connues, des années 1920 à nos jours, dans un parcours sensible qui privilégie les rebonds, les affinités et les contaminations entre les images.

« Avec toujours, au centre de chaque photo, cette petite lutte des consciences entre qui révèle et qui se dévoile, dont le portrait photographique a toujours été la scène privilégiée. »

– Bertrand Schefer

Avec :

Lola Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, Bill Brandt, Josef Breitenbach, Horace Bristol, Esther Bubley, Elinor Carucci, Mark Cohen, John Coplans, Gregory Crewdson, Imogen Cunningham, Bruce Davidson, Rineke Dijkstra, Walker Evans, Leonard Freed, Lee Friedlander, David Goldblatt, John Gutmann, Birney Imes, Graciela Iturbide, Sarah Jones, André Kertész, Chris Killip, Dorothea Lange, Sergio Larraín, Richard Learoyd, Danny Lyon, Robert Mapplethorpe, Roger Mayne, Susan Meiselas, Tina Modotti, Daidō Moriyama, Nicholas Nixon, Alexander Rodchenko, August Sander, Tomoko Sawada, Chris Shaw, Aaron Siskind, Graham Smith, Louis Stettner, Issei Suda, Yutaka Takanashi, Shoji Ueda, Weegee, Francesca Woodman.

À l’occasion du Bicentenaire de la naissance de la photographie, LE BAL consacre pour la première fois une exposition à une collection : celle du Wilson Centre for Photography, constituée par Michael et Jane Wilson. À travers cet ensemble rare de 120 tirages, pour la plupart d’époque, l’exposition explore le lien parfois trouble, parfois lumineux, toujours instable, qui unit celui qui photographie à celui qui est photographié.

Du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T02:00:00+02:00

fin : 2027-01-04T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le BAL 6, impasse de la Défense 75018 Paris

Métro -> 2 : Place de Clichy (Paris) (170m)

Bus -> 215474 : Ganneron (Paris) (71m)

Vélib -> Pierre Ginier – Clichy (178.05m)

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