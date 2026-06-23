Choeur Jubilate en concert Salve Mater Malemort
Choeur Jubilate en concert Salve Mater Malemort mercredi 1 juillet 2026.
Malemort
Choeur Jubilate en concert Salve Mater
Eglise Saint Xantin Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
JUBILATE solistes de la cathédrale de Toulon, vous invite à un concert intitulé SALVE MATER , Salut Mère, par les deux solistes a cappella Yan ZAWACKI et Alain PUPIER.
Ce choeur, créé en 1997 à la Cathédrale de TOULON, cultive le chant grégorien et les polyphonies anciennes, lors de concerts centrés sur un thème et donnés a cappella dans des lieux sélectionnés pour leur qualité acoustique. La mezzo internationale Yan ZAWACKI apporte ses qualités de voix pour des pièces solo.
À 20h30 à l’église St Xantin.
Tarif 10€ .
Eglise Saint Xantin Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88
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English : Choeur Jubilate en concert Salve Mater
L’événement Choeur Jubilate en concert Salve Mater Malemort a été mis à jour le 2026-06-23 par Brive Tourisme
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