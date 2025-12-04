Festi’Malemort Devaud TP Terrain Pasteur Malemort

Festi’Malemort Devaud TP

Le rendez-vous festif et populaire de l’été revient pour sa 5ème édition

DEUX SOIRÉES, DEUX IDENTITÉS, UNE MÊME ENVIE FAIRE LA FÊTE

Vendredi 3 juillet “Malemort Déraille”

Le rendez-vous le plus déjanté de l’été revient pour une expérience immersive totalement folle.

Costumes, excentricité, nostalgie et tubes mythiques revisités une soirée où l’on lâche prise et où la fête prend le pouvoir.

Au programme Collectif Métissé, Las Ketchup, Amine, Zouk Machine, Wazoo, Presque Claude François, Bernard Minet, Moussier Tombola, Tribal King, Helmut Fritz, Patrick Sébastien et DJ Fanou !

Une nuit colorée et explosive, pensée pour chanter à tue-tête, danser, sourire… et oublier le reste.

Tarifs

– PASS 2 soirées dès 54 €

– LA SOIRÉE dès 32€ .

Terrain Pasteur Plaine des jeux des Bouriottes Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mairie@malemort.org

