Exposition des Peintres du Pays de Brive Malemort
Exposition des Peintres du Pays de Brive Malemort lundi 25 mai 2026.
Malemort
Exposition des Peintres du Pays de Brive
Salle Fréchinos Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25 2026-05-31
Cette exposition, haute en couleurs, promet un véritable voyage artistique à travers une grande diversité de styles, d’univers et de sensibilités. Chaque œuvre présentée révèle la richesse des inspirations des artistes, offrant aux visiteurs une palette aussi éclectique qu’harmonieuse.
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la créativité locale dans un cadre convivial.
A la salle Fréchinos
– du lundi 25 au samedi 30 mai de 10h à 18h
– du Dimanche 31 mai 2026 de 9h30 à 18h
Entrée libre .
Salle Fréchinos Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition des Peintres du Pays de Brive
L’événement Exposition des Peintres du Pays de Brive Malemort a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
À voir aussi à Malemort (Corrèze)
- Soirée dansante avec Dans’nac Malemort 9 mai 2026
- La Flèche Malemortoise Malemort 14 mai 2026
- Super loto Venarsal Loisirs Malemort 16 mai 2026
- Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort 29 mai 2026
- La fête du Tour Mai à vélo Malemort 31 mai 2026