Malemort

Exposition des Peintres du Pays de Brive

Salle Fréchinos Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25 2026-05-31

Cette exposition, haute en couleurs, promet un véritable voyage artistique à travers une grande diversité de styles, d’univers et de sensibilités. Chaque œuvre présentée révèle la richesse des inspirations des artistes, offrant aux visiteurs une palette aussi éclectique qu’harmonieuse.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la créativité locale dans un cadre convivial.

A la salle Fréchinos

– du lundi 25 au samedi 30 mai de 10h à 18h

– du Dimanche 31 mai 2026 de 9h30 à 18h

Entrée libre .

Salle Fréchinos Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88

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English : Exposition des Peintres du Pays de Brive

L’événement Exposition des Peintres du Pays de Brive Malemort a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme