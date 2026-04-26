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47ème Salon des Collectionneurs Malemortois avenue du Tour de Loyre Malemort

47ème Salon des Collectionneurs Malemortois avenue du Tour de Loyre Malemort

47ème Salon des Collectionneurs Malemortois avenue du Tour de Loyre Malemort dimanche 31 mai 2026.

Lieu : avenue du Tour de Loyre

Adresse : Salle Jean Ferrat

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Malemort

47ème Salon des Collectionneurs Malemortois

avenue du Tour de Loyre Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Les Collectionneurs Malemortois organisent leur 47ᵉ Salon du jouet et des collections.
Venez découvrir une multitude de cartes postales, monnaies, trains miniatures et bien d’autres trésors de collection.

De 9h à 17h30, salle Jean Ferrat. Entrée libre   .

avenue du Tour de Loyre Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 51 35 91  collectionneursmalemortois@gmail.com

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English : 47ème Salon des Collectionneurs Malemortois

L’événement 47ème Salon des Collectionneurs Malemortois Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme

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