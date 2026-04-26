47ème Salon des Collectionneurs Malemortois avenue du Tour de Loyre Malemort

Malemort

47ème Salon des Collectionneurs Malemortois

avenue du Tour de Loyre Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Les Collectionneurs Malemortois organisent leur 47ᵉ Salon du jouet et des collections.

Venez découvrir une multitude de cartes postales, monnaies, trains miniatures et bien d’autres trésors de collection.

De 9h à 17h30, salle Jean Ferrat. Entrée libre .

avenue du Tour de Loyre Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 51 35 91 collectionneursmalemortois@gmail.com

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English : 47ème Salon des Collectionneurs Malemortois

L’événement 47ème Salon des Collectionneurs Malemortois Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme