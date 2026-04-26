47ème Salon des Collectionneurs Malemortois avenue du Tour de Loyre Malemort
47ème Salon des Collectionneurs Malemortois avenue du Tour de Loyre Malemort dimanche 31 mai 2026.
Malemort
47ème Salon des Collectionneurs Malemortois
avenue du Tour de Loyre Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Les Collectionneurs Malemortois organisent leur 47ᵉ Salon du jouet et des collections.
Venez découvrir une multitude de cartes postales, monnaies, trains miniatures et bien d’autres trésors de collection.
De 9h à 17h30, salle Jean Ferrat. Entrée libre .
avenue du Tour de Loyre Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 51 35 91 collectionneursmalemortois@gmail.com
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English : 47ème Salon des Collectionneurs Malemortois
L’événement 47ème Salon des Collectionneurs Malemortois Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme
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