Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort
Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort vendredi 29 mai 2026.
Malemort
Vente éphémère de mobilier de seconde main
14 avenue Capitaine Fernand Taurisson Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Venez dénicher du mobilier de seconde main !
Restauration sur place.
A partir de 9h au 14 av. Capitaine Fernand Taurisson (à côté d’Irripiscine).
Entrée libre. .
14 avenue Capitaine Fernand Taurisson Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 60 14
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English : Vente éphémère de mobilier de seconde main
L’événement Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme
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