Malemort

Vente éphémère de mobilier de seconde main

14 avenue Capitaine Fernand Taurisson Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Venez dénicher du mobilier de seconde main !

Restauration sur place.

A partir de 9h au 14 av. Capitaine Fernand Taurisson (à côté d’Irripiscine).

Entrée libre. .

14 avenue Capitaine Fernand Taurisson Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 60 14

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English : Vente éphémère de mobilier de seconde main

L’événement Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme