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Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort

Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort

Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 14 avenue Capitaine Fernand Taurisson

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Malemort

Vente éphémère de mobilier de seconde main

14 avenue Capitaine Fernand Taurisson Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30

Venez dénicher du mobilier de seconde main !
Restauration sur place.

A partir de 9h au 14 av. Capitaine Fernand Taurisson (à côté d’Irripiscine).
Entrée libre.   .

14 avenue Capitaine Fernand Taurisson Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 60 14 

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English : Vente éphémère de mobilier de seconde main

L’événement Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort a été mis à jour le 2026-05-05 par Brive Tourisme

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