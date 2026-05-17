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La fête du Tour Mai à vélo Malemort

La fête du Tour Mai à vélo Malemort

La fête du Tour Mai à vélo Malemort dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Terrain Pasteur

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Malemort

La fête du Tour Mai à vélo

Terrain Pasteur Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Glissez-vous dans la peau des coureurs du Tour de France en parcourant en avant-première les routes de l’étape 100 % Corrèze! Deux options s’offrent à vous

– Pour les amateurs LE GRAILLOU DU TOUR
Une balade ludique et gourmande, idéale pour s’amuser et se régaler en famille, entre amis ou entre collègues ! Choisissez l’un des trois circuits proposés, où chaque coup de pédale vous rapproche d’une nouvelle saveur.
Départ de Malemort à 11h30 22.41 km

– Pour les sportifs LE DÉFI 100 % CORRÈZE
L’opportunité de vivre, comme les coureurs, l’étape du 12 juillet en suivant le tracé officiel.
Départ de Malemort à 8 h pour l’étape de A à Z 185,5 km

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE 24 MAI
Gratuit • Ouvert à tous • Vélos à assistance électrique autorisés • Épreuve non compétitive   .

Terrain Pasteur Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : La fête du Tour Mai à vélo

L’événement La fête du Tour Mai à vélo Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme

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