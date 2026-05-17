Malemort

La fête du Tour Mai à vélo

Terrain Pasteur Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Glissez-vous dans la peau des coureurs du Tour de France en parcourant en avant-première les routes de l’étape 100 % Corrèze! Deux options s’offrent à vous

– Pour les amateurs LE GRAILLOU DU TOUR

Une balade ludique et gourmande, idéale pour s’amuser et se régaler en famille, entre amis ou entre collègues ! Choisissez l’un des trois circuits proposés, où chaque coup de pédale vous rapproche d’une nouvelle saveur.

Départ de Malemort à 11h30 22.41 km

– Pour les sportifs LE DÉFI 100 % CORRÈZE

L’opportunité de vivre, comme les coureurs, l’étape du 12 juillet en suivant le tracé officiel.

Départ de Malemort à 8 h pour l’étape de A à Z 185,5 km

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE 24 MAI

Gratuit • Ouvert à tous • Vélos à assistance électrique autorisés • Épreuve non compétitive .

Terrain Pasteur Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : La fête du Tour Mai à vélo

L’événement La fête du Tour Mai à vélo Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme