Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour Terrain Pasteur Malemort
Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour Terrain Pasteur Malemort dimanche 31 mai 2026.
Malemort
Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour
Terrain Pasteur 11 Avenue de la Riante Borie Malemort Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:30:00
fin : 2026-05-31 14:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée cycliste sur les traces du Tour de France. Chaque coup de pédale vous rapproche d’une nouvelle saveur !
Que vous soyez sportifs où amateurs, seul, en famille, entre amis ou avec vos collègues, prenez votre vélo et partez sur les traces de l’étape 100% Corrèze.
Gratuit et ouvert à tous féminines, masculins et mineurs, licenciés et non licenciés (et au VAE).
Départ de Malemort à 11h30, Terrain Pasteur, circuit de 22.41 km.
Des haltes gourmandes sont offertes par le Conseil Départemental de la Corrèze. Dès le départ, profitez d’une mise en bouche, avant de poursuivre votre balade gourmande avec un premier arrêt autour d’une entrée, puis un second arrêt pour le plat principal.
À l’arrivée, un dessert viendra conclure cette expérience.
1 inscription par personne participante, obligatoire avant le 24 mai.
Autres circuits
– Tulle 23.59 km
– Ussel 17.76 km .
Terrain Pasteur 11 Avenue de la Riante Borie Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour
L’événement Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour Malemort a été mis à jour le 2026-04-27 par Corrèze Tourisme
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