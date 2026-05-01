Fête du Tour de France 2026 Le défi 100% Corrèze Terrain Pasteur Malemort
Fête du Tour de France 2026 Le défi 100% Corrèze Terrain Pasteur Malemort dimanche 31 mai 2026.
Malemort
Fête du Tour de France 2026 Le défi 100% Corrèze
Terrain Pasteur 11 Avenue de la Riante Borie Malemort Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Parcourez en avant-première tout ou partie de l’étape 100% Corrèze du Tour de France 2026 !
Selon votre niveau ou le défi que vous souhaitez relever, choisissez parmi un des trois points de départ pour parcourir tout ou une partie du tracé de l’étape du 12 juillet.
Que vous soyez amateurs de longue distance ou en quête d’un challenge, chaque parcours vous mènera jusqu’à la ligne d’arrivée à Ussel. Ravitaillements offerts par le Conseil départemental de la Corrèze.
Gratuit et ouverte à tou féminines, masculins et mineurs, licenciés et non licenciés (et au VAE).
Départ de Malemort à 8h30, Terrain Pasteur, circuit de 185.5 km. 1 inscription par personne participante, obligatoire avant le 24 mai.
Autres circuits
– Tulle 115 km
– Treignac 62 km .
Terrain Pasteur 11 Avenue de la Riante Borie Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Tour de France 2026 Le défi 100% Corrèze
L’événement Fête du Tour de France 2026 Le défi 100% Corrèze Malemort a été mis à jour le 2026-04-27 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Malemort (Corrèze)
- Exposition des Peintres du Pays de Brive Malemort 25 mai 2026
- Vente éphémère de mobilier de seconde main Malemort 29 mai 2026
- La fête du Tour Mai à vélo Malemort 31 mai 2026
- 47ème Salon des Collectionneurs Malemortois avenue du Tour de Loyre Malemort 31 mai 2026
- Fête du Tour de France 2026 Le Graillou du Tour Terrain Pasteur Malemort 31 mai 2026