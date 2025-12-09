Festi’Malemort Devaud TP Terrain Pasteur Malemort

Festi’Malemort Devaud TP

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Le rendez-vous festif et populaire de l’été revient pour sa 5ème édition

Samedi 4 juillet Une soirée sous le signe des rythmes chauds

Pour cette seconde soirée, FESTI’MALEMORT Devaud TP promet une immersion dans une atmosphère solaire, festive et irrésistiblement dansante. Une nuit qui fera voyager le public au rythme de musiques populaires, urbaines et coupé-décalé, où se mêleront vibrations tropicales, influences traditionnelles et modernité, pour un show fédérateur.

Cette soirée exceptionnelle réunira sur scène

– Christophe Maé, avec son énergie solaire et sa voix inimitable, nous embarque dans un univers musical unique !

– Kassav’, légende du zouk et énergie caribéenne explosive

– Magic System, symbole d’afro-pop solaire et de fête partagez

– Bodega Tour, ambiance festive garantie jusqu’au final !

Tarifs

– PASS 2 soirées dès 54 €

– LA SOIRÉE dès 32€ .

Terrain Pasteur Plaine des jeux des Bouriottes Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mairie@malemort.org

